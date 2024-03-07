«Рома» – четвёртая команда топ-5 лиг по результативности с момента назначения де Росси

Главному тренеру Даниэле де Росси удалось преобразить игру «Ромы» в атаке.

Итальянский специалист занял свой пост в январе, сменив уволенного незадолго до этого Жозе Моуринью. С момента тренерской перестановки римляне выиграли семь из десяти матчей, уступив лишь «Интеру». При этом, как отмечает Squawka, в активе «Ромы» 26 забитых мячей при де Росси – только трём командам, выступающим в пяти ведущих европейских лигах, удалось забить больше за тот же период во всех турнирах. Речь о «Ливерпуле» (36), «Арсенале» (31) и «Манчестер Сити» (27).

В четверг «Рома» уверенно переиграла «Брайтон» в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы (4:0).