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«Рома» – четвёртая команда топ-5 лиг по результативности с момента назначения де Росси

07 Марта 2024 • 23:04 Комментировать
Рома
4:0
Брайтон

Главному тренеру Даниэле де Росси удалось преобразить игру «Ромы» в атаке.

Итальянский специалист занял свой пост в январе, сменив уволенного незадолго до этого Жозе Моуринью. С момента тренерской перестановки римляне выиграли семь из десяти матчей, уступив лишь «Интеру». При этом, как отмечает Squawka, в активе «Ромы» 26 забитых мячей при де Росси – только трём командам, выступающим в пяти ведущих европейских лигах, удалось забить больше за тот же период во всех турнирах. Речь о «Ливерпуле» (36), «Арсенале» (31) и «Манчестер Сити» (27). 

В четверг «Рома» уверенно переиграла «Брайтон» в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы (4:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ливерпуль Жозе Моуринью Манчестер Сити Арсенал Лондон Даниэле Де Росси ещё теги

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