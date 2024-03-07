​Де Росси: «У меня в команде есть игроки, о которых мечтают другие тренеры»

В Европе проходят матчи 1/8 финала Лиги Европы, итальянская «Рома» неожиданно разгромила английский «Брайтон», регулярно восхищающий своим футболом истинных ценителей этой игры. Наставник «Ромы» Даниэле де Росси, разумеется, доволен успехом, он прокомментировал события прошедшего матча.

- Я доволен, но соперник тоже силен. У нас в команде есть игроки, о которых другие тренеры могут лишь мечтать. У каждой команды, однако, есть свои спады. Игроки - тоже люди

, - цитирует слова де Росси forzaroma.it.

Ответный матч состоится через неделю.