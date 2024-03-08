Кристанте: «Ещё ничего не решено»

В Европе проходят матчи 1/8 финала Лиги Европы, итальянская «Рома» неожиданно разгромила английский «Брайтон», регулярно восхищающий своим футболом истинных ценителей этой игры. Выступление своей команды прокомментировал Бриан Кристанте, полузащитник римской команды. Он считает залогом успеха правильный настрой на матч.

«Мы сыграли смело, вышли на поле с правильным настроем против непростого соперника. Важно, что хорошо реализовали на практике то, что задумали в ходе тренировок. Этот результат здорово поможет нам в ответном матче, хотя еще ничего не решено», - цитирует слова Кристанте Forzaroma.info.

Ответный матч состоится через неделю.