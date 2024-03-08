Вратарь «Ромы» высказался о разгроме «Брайтона»

Вратарь «Ромы» Миле Свилар прокомментировал разгромную победу над «Брайтоном» в 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, встреча прошла в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» и завершилась со счётом 4:0.

- Мы делали то, что говорил нам тренер. Считаю, что выступили мы хорошо в этом матче. Делать сейвы – моя работа. Сегодня для нас всё сложилось удачно, но это еще не конец. Я отразил опасный удар Уэлбека, но не могу поставить себе оценку десять. Трудно объяснить, как Де Росси преобразил команду за короткий срок. У него хорошие идеи, он меня удивил. Он заставляет нас верить в себя, - приводит слова голкипера официальный сайт УЕФА.