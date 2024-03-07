«Брайтон» впервые проиграл три матча кряду при де Дзерби

Роберто де Дзерби и его «Брайтон» переживают непростой отрезок.

В сегодняшнем матче 1/8 финала Лиги Европы «чайки» крупно уступили «Роме» – 0:4. Для «Брайтона» это поражение стало третьим подряд во всех турнирах – такое произошло впервые за всё время с момента назначения Роберто де Дзерби. Итальянский специалист, за успехами которого активно следят гранды европейских лиг, занял свой нынешний пост в сентябре 2022 года.

Напомним, что ранее «Брайтон» проиграл «Фулхэму» в Премьер-лиге (0:3), а незадолго до этого потерпел поражение от «Вулверхэмптона» в Кубке Англии (0:1). Последняя победа «чаек» датирована 18 февраля – тогда был обыгран «Шеффилд Юнайтед» (5:0).