​Два фаната «Брайтона» получили ножевые ранения в Риме – действовала банда в масках

В четверг вечером в Лиге Европы «Рома» будет принимать «Брайтон». Как сообщает La Repubblica, в преддверии игры в Риме пострадали два фаната английской команды.

На поклонников «Брайтона» напала банда из семи человек в масках. Фанатам «чаек» нанесли ножевые ранения ног, после чего у них были украдены кошельки и документы. Полиция начала расследование.

Отмечается, что фанаты «Брайтона» были доставлены в больницу. Пострадавшим 28 и 27 лет.

Матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Брайтоном» стартует в 20:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.