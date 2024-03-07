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​Два фаната «Брайтона» получили ножевые ранения в Риме – действовала банда в масках

07 Марта 2024 • 13:59 Комментировать
Рома
...
Брайтон
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Через 5 ч. 28 мин.

В четверг вечером в Лиге Европы «Рома» будет принимать «Брайтон». Как сообщает La Repubblica, в преддверии игры в Риме пострадали два фаната английской команды.

На поклонников «Брайтона» напала банда из семи человек в масках. Фанатам «чаек» нанесли ножевые ранения ног, после чего у них были украдены кошельки и документы. Полиция начала расследование.

Отмечается, что фанаты «Брайтона» были доставлены в больницу. Пострадавшим 28 и 27 лет.

Матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Брайтоном» стартует в 20:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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