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Лукаку, Паредес и Дибала – в основе «Ромы» на матч против «Брайтона»

07 Марта 2024 • 19:56 Комментировать
Рома
...
Брайтон
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Через 0 ч. 35 мин.

Вечером 7 марта римская «Рома» будет встречаться с «Брайтоном» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Менее чем за час до встречи римляне огласили свой состав на игру. Он выглядит следующим образом:

Свилар, Спинаццола, Н’Дика, Манчини, Челик, Пеллегрини, Паредес, Кристанте, Дибала, Лукаку, эль-Шаарави.

Напомним, что «Рома» в первом раунде плей-офф ЛЕ с трудом выбила из турнира роттердамский «Фейеноорд». «Брайтон» только вступает в борьбу в Лиге Европы в рамках плей-офф, так как клуб выиграл свой квартет на групповом этапе.

Следить за игрой в режиме поминутной текстовой трансляции можно на нашем портале.

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Евро-Футбол.Ру,
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