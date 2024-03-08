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Лига Европы

Де Дзерби объяснил разгромное поражение от «Ромы»

08 Марта 2024 • 00:23 Комментировать
Рома
4:0
Брайтон

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби высказался о неудаче своей команды в матче Лиги Европы против «Ромы».

Поединок 1/8 финала, прошедший в Риме, завершился победой коллектива Даниэле де Росси со счётом 4:0.

«Рома» продемонстрировала, что гораздо опытнее нас в играх подобного типа. Мы не привыкли играть в еврокубках на таком уровне, из-за чего пострадали. Мы создали много моментов, но «Рома» действовала на других скоростях. «Брайтон» впервые оказался в 1/8 финала Лиги Европы – для нас это очень серьёзное достижение, но я знаю, что мы могли проявить себя примерно на 20% успешнее», – цитирует Football Italia де Дзерби.

 

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