​Лукаку: «Провели красивый матч»

В Европе проходят матчи 1/8 финала Лиги Европы, итальянская «Рома» неожиданно разгромила английский «Брайтон», а бельгийский нападающий Ромелу Лукаку забил один из голов своего клуба. После матча он прокомментировал свой успех:

«Красивый матч в нашем исполнении. Соперник напорист, он всегда старается действовать в атакующем ключе. Но я думаю, что в этом случае наша оборона не оставила им такой возможности. А впереди мы создали достаточно много, забив четыре гола. Тем не менее, в матчах против английских команд это еще не гарантия», - цитирует слова Лукаку Forzaroma.info.

Ответный матч состоится через неделю.