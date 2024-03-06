​«Челси» может покинуть «Стэмфорд Бридж» на шесть лет

В «Челси» задумались о новом стадионе, поскольку «Стэмфорд Бридж» определённо устарел. Как сообщает портал Goal, ссылаясь на The Sun, у лондонского клуба есть два варианта: снос нынешнего стадиона со строительством на этом месте новой арены и покупка земли под строительство стадиона в другом месте.

Отмечается, что при первом варианте «Челси» может покинуть «Стэмфорд Бридж» примерно на шесть лет. В этот период команде придётся играть на другом стадионе.

Ближайший матч «Челси» проведёт в понедельник, 11 марта, - против «Ньюкасла» на своём поле. На текущий момент команда Маурисио Почеттино занимает 11-е место в турнирной таблице.