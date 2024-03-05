Моуринью вряд ли вернётся в «Челси»

Португальский тренер Жозе Моуринью, скорее всего, не вернётся в «Челси».

Ранее была информация, что лондонский клуб может рассмотреть вариант с возвращением Моуринью, который тренировал «синих» с 2004 по 2007 год и с 2013 по 2015 год. Однако специалист не связывает своё будущее с «Челси», передает Mundo Deportivo.

Последним клубом Моуринью была «Рома», из которой он был уволен в январе текущего года. Его соглашение с римлянами действовало до лета.

«Челси» в нынешнем сезоне чемпионата Англии занимает 11 место в турнирной таблице, набрав 36 очков. В следующем туре подопечные Маурисио Почеттино сыграют с «Ньюкаслом». Матч пройдёт 11 марта.