Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Моуринью вряд ли вернётся в «Челси»

05 Марта 2024 • 20:17 Комментировать
Челси
...
Ньюкасл
11.03 23:00

Португальский тренер Жозе Моуринью, скорее всего, не вернётся в «Челси».

Ранее была информация, что лондонский клуб может рассмотреть вариант с возвращением Моуринью, который тренировал «синих» с 2004 по 2007 год и с 2013 по 2015 год. Однако специалист не связывает своё будущее с «Челси», передает Mundo Deportivo.

Последним клубом Моуринью была «Рома», из которой он был уволен в январе текущего года. Его соглашение с римлянами действовало до лета.

«Челси» в нынешнем сезоне чемпионата Англии занимает 11 место в турнирной таблице, набрав 36 очков. В следующем туре подопечные Маурисио Почеттино сыграют с «Ньюкаслом». Матч пройдёт 11 марта.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Жозе Моуринью

Новости по матчу

Сегодня, 05 Марта
20:39
Скоулз считает, что Фоден как футболист гораздо лучше, чем Лэмпард 1
04 Марта
18:55
​«Ньюкасл» продвинулся в переговорах с Жоэлинтоном
13:45
«Челси» не собирается увольнять Почеттино
13:02
Почеттино отреагировал на свист от болельщиков «Челси»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЧЕЛСИ НЬЮКАСЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Звезду «Реала» Винисиуса могут отстранить на 12 матчей «Реал» готовит громкую продажу звезды команды Судья объяснил скандальное удаление Беллингема ​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху Анчелотти: «Игроки очень злы, произошло нечто беспрецедентное» «Реал» сделал заявление о скандальном матче с «Валенсией» ​Назван новый кандидат на пост главного тренера «Баварии» Беллингема могут дисквалифицировать на несколько матчей Как фактор «Барселоны» может помешать Холанну стать лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги Мусиала отказался продлевать контракт с «Баварией», игрок хочет в АПЛ
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов
Спортивные новости
«Спартак» вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ с «Северсталью» Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Аризоной» Кузнецов отправлен «Вашингтоном» в АХЛ Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Марта
20:39 · Англия. Премьер-лига
Скоулз считает, что Фоден как футболист гораздо лучше, чем Лэмпард 1
20:17 · Англия. Премьер-лига
Моуринью вряд ли вернётся в «Челси»
18:43 · Англия. Премьер-лига
Холанн в шутку ответил, когда сможет обойти Месси в борьбе за «Золотой мяч» 1
18:20 · Англия. Премьер-лига
Симэн оценил шансы «Арсенала» в чемпионской гонке АПЛ 1
17:50 · Англия. Премьер-лига
​Холанн отреагировал на критику за промахи
17:43 · Англия. Премьер-лига
​Холанн высказался о периоде с травмой
17:38 · Англия. Премьер-лига
​Холанн поделился ожиданиями от битвы с «Ливерпулем»
17:34 · Англия. Премьер-лига
​Холанн: «Раньше я мог заплакать, если мы проиграли, а я упустил много моментов»
17:28 · Англия. Премьер-лига
​Холанн: «Мне 23 – у меня есть голод к победам»
17:24 · Англия. Премьер-лига
​Холанн сообщил, в какой клуб хотел перейти в 2016-м
17:19 · Англия. Премьер-лига
​Холанн рассказал о работе с Гвардиолой
17:13 · Англия. Премьер-лига
​Холанн оценил Месси на фоне личных поражений аргентинцу 4
16:59 · Англия. Премьер-лига
У Холанна спросили о продлении контракта с «Манчестер Сити»
16:58 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Барселоны» Рафинья интересен «Челси» и «Ньюкаслу»
16:51 · Англия. Премьер-лига
​«Будет громкий заголовок»: Холанн высказался о своём будущем
Все новости
Рекомендуем