Кайседо: «Я не всегда показываю хорошую игру в «Челси», но всё налаживается»

Полузащитник лондонского «Челси» Мойсес Кайседо высказался на тему трудностей с адаптацией.

22-летний футболист был приобретён у «Брайтона» в августе прошлого года за 116 млн евро, но пока не смог оправдать вложенные в трансфер средства.

«Конечно, мне удавалось хорошо сыграть далеко не во всех матчах за «Челси», и поначалу мне было тяжело, но сейчас я чувствую себя хорошо. Теперь я ощущаю, что приношу пользу команде. Я думаю лишь об игре, а не о том, что обо мне говорят люди», – цитирует пресс-служба «Челси» эквадорского хавбека.

Мойсес Кайседо провёл 34 матча за «синих» во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.