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​Из «Челси» могут уйти 15 футболистов – названы все имена

11 Марта 2024 • 16:51 Комментировать
Челси
...
Ньюкасл
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Через 4 ч. 12 мин.

В «Челси» ближайшим летом может пройти серьёзная чистка состава. Как сообщает Football.London, из стана «пенсионеров» могут уйти 15 футболистов.

Список игроков, с которыми «Челси» может попрощаться в летнее межсезонье, выглядит так: Марк Кукурелья, Тьяго Силва, Трево Чалоба, Маланг Сарр, Конор Галлахер, Карни Чуквуэмека, Нони Мадуэке, Рахим Стерлинг, Кепа Аррисабалага, Ян Матсен, Льюис Холл, Хаким Зиеш, Ромелу Лукаку, Давид Датро Фофана, Армандо Броя.

На текущий момент «Челси» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Главным тренером команды является Маурисио Почеттино.

​«Челси» сделал предложение тренеру из Испании

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Тьяго Силва Рахим Стерлинг Хаким Зиеш Марк Кукурелья Кепа Аррисабалага Маланг Сарр Конор Галлахер Трево Чалоба Нони Мадуэке Армандо Броя Ян Матсен Карни Чуквуэмека Льюис Холл Давид Датро Фофана ещё теги

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