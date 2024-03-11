​Из «Челси» могут уйти 15 футболистов – названы все имена

В «Челси» ближайшим летом может пройти серьёзная чистка состава. Как сообщает Football.London, из стана «пенсионеров» могут уйти 15 футболистов.

Список игроков, с которыми «Челси» может попрощаться в летнее межсезонье, выглядит так: Марк Кукурелья, Тьяго Силва, Трево Чалоба, Маланг Сарр, Конор Галлахер, Карни Чуквуэмека, Нони Мадуэке, Рахим Стерлинг, Кепа Аррисабалага, Ян Матсен, Льюис Холл, Хаким Зиеш, Ромелу Лукаку, Давид Датро Фофана, Армандо Броя.

На текущий момент «Челси» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Главным тренером команды является Маурисио Почеттино.

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