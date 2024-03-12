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​В «Ньюкасле» приняли решение по будущему тренера Хау

12 Марта 2024 • 14:23 Комментировать
Челси
3:2
Ньюкасл

В понедельник вечером «Ньюкасл» проиграл в гостях у «Челси» со счётом 2:3. По итогам тура команда Эдди Хау опустилась на десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Надежды «сорок» второй год подряд квалифицироваться в Лигу чемпионов угасли, однако руководители клуба не планируют расставаться с главным тренером Эдди Хау.

Как стало известно The Telegraph, летом в «Ньюкасле» ожидается перестройка состава, и боссы клуба хотят, чтобы проект по-прежнему возглавлял Хау.

46-летний Эдди Хау тренирует «Ньюкасл» с ноября 2021 года. В 114 официальных матчах команда отпраздновала 56 побед при 25 ничьих и 33 поражениях.

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Евро-Футбол.Ру,
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