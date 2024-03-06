«Челси» выбирает между двумя нападающими

Лондонский «Челси» продолжает поиски нового нападающего. По информации от авторитетного журналиста Мэтта Лоу, главными вариантами для «синих» в настоящий момент являются Виктор Осимхен из «Наполи» и Беньямин Шешко из «РБ Лейпцига».

Как сообщает источник, «синие» выбирают между двумя перечисленными футболистами. Отметим, что Осимхен будет доступен на трансферном рынке за сумму отступных в размере 130 миллионов евро. На Шешко «РБ Лейпциг» пока не повесил ценник, но «Трансфермаркт» оценивает форварда в 30 миллионов.

В этом розыгрыше Серии А 25-летний Осимхен отметился 11 голами и 3 ассистами в 16 матчах. 20-летний Шешко записал на свой актив 7 голов и ассист в 21 матче Бундеслиги.