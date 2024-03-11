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Почеттино: «Игроки «Челси» могут поговорить с руководством, если им нужен другой тренер»

11 Марта 2024 • 01:45 Комментировать
Челси
...
Ньюкасл
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Через 19 ч. 18 мин.

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино признался, что игроки могут запросить у клуба смену тренера.

По имеющимся слухам, в «Челси» рассматривают возможность назначения нового наставника по окончании сезона. 

«Вам нужно спросить об этом у игроков. Если они верят, что с другим тренером смогут добиться большего, то у них есть возможность поговорить об этом с владельцем или спортивным директором», – цитирует MailSport аргентинца.

Маурисио Почеттино занял свой пост летом прошлого года. Контракт специалиста с лондонским клубом рассчитан до конца следующего сезона.

«Челси» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги с 36 набранными очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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