Почеттино: «Игроки «Челси» могут поговорить с руководством, если им нужен другой тренер»

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино признался, что игроки могут запросить у клуба смену тренера.

По имеющимся слухам, в «Челси» рассматривают возможность назначения нового наставника по окончании сезона.

«Вам нужно спросить об этом у игроков. Если они верят, что с другим тренером смогут добиться большего, то у них есть возможность поговорить об этом с владельцем или спортивным директором», – цитирует MailSport аргентинца.

Маурисио Почеттино занял свой пост летом прошлого года. Контракт специалиста с лондонским клубом рассчитан до конца следующего сезона.

«Челси» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги с 36 набранными очками.