«Челси» не ищет замену Почеттино, несмотря на слухи

Лондонский «Челси» не занимается поиском замены главному тренеру Маурисио Почеттино.

Слухи о возможном расставании «синих» с аргентинским специалистом распространились в СМИ в последние недели. По некоторым данным, руководство лондонцев всерьёз рассматривает возможность отставки Почеттино, а в качестве приоритетных вариантов на замену уже обозначены Роберто де Дзерби («Брайтон») и Рубен Аморим («Спортинг»). По обновлённым сведениям журналиста Бена Джейкобса, в «Челси» не занимаются поиском нового тренера. Клуб не связывался ни с де Дзерби, ни с Аморимом, и не планирует делать это в ближайшее время, хоть и с уважением относится к обоим наставникам.

Маурисио Почеттино возглавил «Челси» прошлым летом, подписав контракт до середины 2025 года.