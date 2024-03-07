Почеттино: «Мы полностью понимаем ситуацию и разочарование болельщиков»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино в очередной раз попытался успокоить болельщиков, которые недовольны выступлениями команды в нынешнем сезоне. Сейчас «Челси» располагается на одиннадцатом месте в турнирной таблице чемпионата. Недавно «синие» проиграли «Ливерпулю» в финале Кубка лиги.

«Нам не на что жаловаться и нечего говорить. Мы полностью понимаем ситуацию и разочарование болельщиков. Нам нужно принять это и попытаться улучшить свою игру и результаты. Нам нужна поддержка наших болельщиков», – сказал Почеттино на пресс-конференции перед матчем с «Ньюкаслом» в Английской премьер-лиге.