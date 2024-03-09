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«Ньюкасл» выкупит игрока, арендованного у «Челси»

09 Марта 2024 • 12:57 Комментировать
Челси
...
Ньюкасл
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11.03 23:00

Руководство «Ньюкасла» приняло решение выкупить у «Челси» игрока обороны Льюиса Холла, который выступает за «сорок» на правах аренды.

Как информирует в соцсетях известный итальянский журналист Фабрицио Романо, в стане «аристократов» не сомневаются, что им удастся выручить 35 миллионов евро с трансфера футболиста.

Тренерский штаб «Ньюкасл» рассматривает англичанина как того, кто способен помогать клубу на протяжении многих лет. Специалисты видят в нём неограниченный потенциал.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Холл провёл 11 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.


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ЧЕЛСИ НЬЮКАСЛ
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