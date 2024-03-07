Чилуэлл, Колвилл и Галлахер не помогут «Челси» в матче с «Ньюкаслом»

Вице-капитан лондонского «Челси» в лице левого защитника Бена Чилуэлла не поможет своей команде в ближайшем матче чемпионата Англии с «Ньюкаслом», который состоится в понедельник. Об этом сообщается на официальном сайте «синих».

Также «Челси» дал понять, что в ближайшем матче из-за болезни не сможет принять участие полузащитник Конор Галлахер. В то же время центральный защитник Леви Колвилл получил травму и начал процесс восстановления.

Степень серьёзности травмы Чилуэлла пока неизвестна. Большую часть первой половины сезона Бен пропустил как раз из-за проблем со здоровьем.