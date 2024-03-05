Инсайдер Романо: «Уверен, «Челси» будет бороться за Осимхена»

Знаменитый инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Виктора Осимхена из «Наполи» в «Челси».

Нигерийский футболист с высокой вероятностью сменит клуб предстоящим летом, а «Челси» давно называется одним из главных претендентов на 25-летнего форварда.

«Уверен, «Челси» будет бороться за Осимхена, клуб всегда был в нём заинтересован. В течение последних нескольких месяцев мы также говорили о «ПСЖ» и «Арсенале», и теперь важно то, кто предпримет конкретные шаги в вопросе трансфера Осимхена», – высказался Фабрицио Романо.

Отступные Виктора Осимхена, прописанные в контракте с «Наполи», оцениваются в 130 млн евро.