Почеттино: «Я верю, что мы сможем добиться успеха»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино всё ещё верит, что команда способна добиться успеха под его руководством. На сегодняшний день лондонский клуб занимает одиннадцатую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

Я верю, что мы сможем добиться успеха. Недавно команда боролась за первый трофей. В игре с «Ливерпулем» мы полностью заслужили победу на 90-й минуте, но нам не повезло. Мы можем полагать, что сейчас находимся достаточно близко к еврокубковой зоне», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Отметим, что до 7 места, которое позволяет сыграть в Лиге конференций, «Челси» отстаёт на 6 очков.