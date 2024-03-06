Палмер: «Игроки «Челси» верят в Почеттино, а вы верьте в нас»

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер отреагировал на критику главного тренера команды Маурисио Почеттино.

«Вы, ребята, не видите, чем мы ежедневно занимаемся на тренировочном поле. Я уверен, что со временем болельщики увидят, какую игру мы строим. Тренер сказал нам держаться вместе. Игроки верят в тренера, а вы верьте в нас», — приводит слова Палмера ESPN.

В составе «Челси» 21-летний футболист провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и записал на свой счет десять ассистов.

На данный момент «синие» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своей копилке 36 очков после 26 матчей.