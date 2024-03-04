​«Ньюкасл» продвинулся в переговорах с Жоэлинтоном

«Ньюкасл» обсуждает с полузащитником Жоэлинтоном новый контракт. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на The Telegraph, английский клуб добился прогресса в переговорном процессе. В обозримом будущем стороны могут ударить по рукам.

Жоэлинтон выступает за «Ньюкасл» с лета 2019 года после трансфера из «Хоффенхайма». С тех пор бразилец провёл за «сорок» 180 матчей, в которых записал на свой счёт 25 голов и 15 голевых передач на партнёров.

Действующий контракт 27-летнего Жоэлинтона рассчитан до середины 2025 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 42 миллиона евро.