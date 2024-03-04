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​«Ньюкасл» продвинулся в переговорах с Жоэлинтоном

04 Марта 2024 • 18:55 Комментировать
Челси
...
Ньюкасл
11.03 23:00

«Ньюкасл» обсуждает с полузащитником Жоэлинтоном новый контракт. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на The Telegraph, английский клуб добился прогресса в переговорном процессе. В обозримом будущем стороны могут ударить по рукам.

Жоэлинтон выступает за «Ньюкасл» с лета 2019 года после трансфера из «Хоффенхайма». С тех пор бразилец провёл за «сорок» 180 матчей, в которых записал на свой счёт 25 голов и 15 голевых передач на партнёров.

Действующий контракт 27-летнего Жоэлинтона рассчитан до середины 2025 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 42 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Жоэлинтон

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ЧЕЛСИ НЬЮКАСЛ
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