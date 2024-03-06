«Челси» нацелился на топ-таланта из Ла Лиги

Лондонский «Челси» нацелился на одного из самых перспективных футболистов испанской Ла Лиги. Речь идёт о нападающем Нико Уильямсе, который защищает цвета «Атлетика» Бильбао.

По информации от The Telegraph, «синие» готовы заплатить за испанца требуемые 45 миллионов евро, которые прописаны в контракте в качестве отступных. Лондонцев немного смущает зарплата Уильямса, которая превышает 115 миллионов евро в неделю.

Отметим, что «Челси» – далеко не единственный топ-клуб, который следит за 21-летним Уильямсом. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Нико отметился тремя голами и шестью результативными передачами.