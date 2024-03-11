Стало известно, за сколько «Ньюкасл» готов продать Триппьера

Защитник сборной Англии Киран Триппьер в летнее трансферное окно может покинуть «Ньюкасл».

По информации Caughtoffside, английский клуб готов рассмотреть предложения о продаже 33-летнего игрока за 20 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что в услугах Триппьера заинтересована мюнхенская «Бавария». Сам футболист заявил, что для него было удивлением и шоком информация об интересе немецкого клуба.

Защитник, выступающий за «Ньюкасл» с 2022 года, в текущем сезоне чемпионата Англии принял участие в 36 матчах, забил один гол и сделал 11 результативных передач.