Почеттино рассказал подробности о травме Чилуэлла

Главный тренер «Челси» рассказал подробности о травме вице-капитана Бена Чилуэлла. Ранее официальный сайт «синих» подтвердил, что англичанин проходит обследование повреждения. Левый защитник точно не поможет своей команде в ближайшем матче с «Ньюкаслом» в чемпионате Англии.

«У Чилуэлла проблемы с коленом. Мы пока не знаем, сколько он пропустит. Бен должен встретиться с физиотерапевтом, чтобы узнать подробности. Что касается, Колвилла, у него проблемы с пальцами ног», – объяснил Почеттино на пресс-конференции.

Отметим, что на левом фланге обороны у «Челси» сейчас есть один доступный игрок – Марк Кукурелья, который несколько месяцев не выходил на поле из-за травмы.