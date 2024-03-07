Почеттино – о травмах в «Челси»: «Вчера с основной командой тренировались 9 игроков академии»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, насколько тяжело приходится его команде из-за большого количества травмированных футболистов.

«Вчера с основной командой тренировались 9 игроков академии. Мы отлично с ними знакомы. Возможно, у кого-то из них будет возможность выйти на поле. У нас есть потрясающие таланты. В нынешних условиях с травмами мы должны их использовать. Нам приходится справляться с тем, что у нас в этом сезоне ещё не было полностью здорового состава. Нам очень не везёт, и это расстраивает», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, «Челси» сейчас занимает одиннадцатую строчку в чемпионате Англии.