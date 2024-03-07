Почеттино ответил, сможет ли «Челси» летом тратить большие деньги на трансферы

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, сможет ли его клуб тратить много денег в летнее трансферное окно. Напомним, недавно владельцы «синих» опубликовали свой финансовый отчёт, где было выявлено свыше 90 миллионов евро убытков.

«Я ещё не знаю, сможем ли мы летом тратить большие деньги на трансферы. Мне нужно получить информацию у руководства. Я не знаю, что произойдёт», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

С июня 2022 года «Челси» потратил на трансферы свыше миллиарда евро. В настоящий момент команда Почеттино занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата Англии.