​Почеттино отреагировал на слухи о приходе на его место Моуринью

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино отреагировал на слухи о том, что его может заменить Жозе Моуринью.

«Я уважаю Жозе. Он мой друг, и он был потрясающим для этого клуба. Обстоятельства есть обстоятельства. Нам нужно продолжать двигаться вперёд, верить в себя и принимать всё, что исходит от фанатов.

Я не обеспокоен. Когда я ехал сюда, то знал, что работа будет тяжёлой, потому что нам понадобится время и вера», - сказал Почеттино журналистам.

В понедельник «Челси» проведёт матч Премьер-лиги против «Ньюкасла». Не пропустите текстовую трансляцию.

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