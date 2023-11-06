Забитцер: «Я хотел остаться в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марсель Забитцер признался, что был бы рад продолжить выступления в «Манчестер Юнайтед».

Австрийский футболист представлял цвета «красных дьяволов» во второй половине прошлого сезона. После завершения кампании хавбек вернулся в «Баварию», которой принадлежал, а затем был продан в «Боруссию».

«Я очень позитивно отношусь к периоду своего пребывания в «Манчестер Юнайтед». Я хотел остаться там.

В чём проблема клуба? Вокруг него много шума, неудачные результаты, ряд домашних поражений, что было трудно представить в прошлом сезоне, а также нерешённый вопрос с владельцами. Мне жаль команду, ведь в ней подобраны отличные игроки, желающие добиться успеха», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Забитцера.