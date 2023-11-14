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«Манчестер Юнайтед» потерял Эриксена на месяц официально

14 Ноября 2023 • 00:06 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:0
Лутон Таун

Кристиан Эриксен в недавнем матче манкунианцев против «Лутон Тауна» (1:0) получил травму колена и не сможет помочь своему клубу на протяжении ближайшего месяца. Об этом сообщает клубная пресс-служба «МЮ».

Напомним, ранее Эриксена вместе с одноклубником Расмусом Хёйлунном заменили в сборной Дании. Датчанам в международную паузу предстоит сыграть решающие матчи в отборе на Евро-2024.

Всего 31-летний футболист сыграл за свой клуб в 15 матчах в этом сезоне, в них он оформил два гола и отдал одну голевую передачу. Выступает за МЮ датчанин с середины лета 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен

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