«Манчестер Юнайтед» потерял Эриксена на месяц

Кристиан Эриксен в недавнем матче манкунианцев против «Лутон Тауна» (1:0) получил травму колена и не сможет помочь своему клубу на протяжении ближайшего месяца. Об этом сообщает клубная пресс-служба «МЮ».

Напомним, ранее Эриксена вместе с одноклубником Расмусом Хёйлунном заменили в сборной Дании. Датчанам в международную паузу предстоит сыграть решающие матчи в отборе на Евро-2024.

Всего 31-летний футболист сыграл за свой клуб в 15 матчах в этом сезоне, в них он оформил два гола и отдал одну голевую передачу. Выступает за МЮ датчанин с середины лета 2022 года.