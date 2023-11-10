«Манчестер Юнайтед» планирует подписать двух центральных защитников

В «Манчестер Юнайтед» рассчитывают усилить проблемную позицию в центре обороны.

Кадровые трудности, вызванные травмами центрбеков, значительно ослабили команду Эрика тен Хага на старте текущего сезона. Как сообщает Kick, руководство «красных дьяволов» рассматривает возможность подписания сразу двух новых центральных защитников в 2024 году – один из них должен быть приобретён уже в январе. Многое будет зависеть от бюджета клуба и опций, которые появятся на рынке.

«Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, а также замыкает свою группу в Лиге чемпионов с тремя очками после четырёх туров.