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​Наставник «Лутона»: «Игроки дали всё»

11 Ноября 2023 • 22:10 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:0
Лутон Таун

В предыдущем туре АПЛ «Лутон Таун» сумел отобрать очки у «Ливерпуля», но в двенадцатом туре команда не смогла повторить свершение в игре с «Манчестер Юнайтед», проиграв с минимальным счетом.

Тем не менее, наставник клуба Роб Эдвардс считает, что его подопечные сделали все, что возможно.

- Мои игроки сделали все, что было возможно, они дали на поле все. Мы понимали, что «Манчестер Юнайтед» попробует с самого начала игры взять инициативу в свои руки. Но в итоге мы владели мячом почти столько же, сколько они соперник. Такие показатели на «Олд Траффорде» - это знак прогресса для нас, - цитирует слова Эдвардса BBC Sport.


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