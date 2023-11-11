​Наставник «Лутона»: «Игроки дали всё»

В предыдущем туре АПЛ «Лутон Таун» сумел отобрать очки у «Ливерпуля», но в двенадцатом туре команда не смогла повторить свершение в игре с «Манчестер Юнайтед», проиграв с минимальным счетом.

Тем не менее, наставник клуба Роб Эдвардс считает, что его подопечные сделали все, что возможно.

- Мои игроки сделали все, что было возможно, они дали на поле все. Мы понимали, что «Манчестер Юнайтед» попробует с самого начала игры взять инициативу в свои руки. Но в итоге мы владели мячом почти столько же, сколько они соперник. Такие показатели на «Олд Траффорде» - это знак прогресса для нас, - цитирует слова Эдвардса BBC Sport.