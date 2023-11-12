​Тен Хаг высказался о травме Эриксена

В субботу «Манчестер Юнайтед» на своём поле обыграл «Лутон Таун» со счётом 1:0. Полузащитника Кристиана Эриксена из-за травмы пришлось менять уже в концовке первого тайма. Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг дал комментарий по поводу состояния датчанина.

«Эриксен оступился. Сейчас нам нужно обследовать его и поставить диагноз. После этого мы будем знать, какова ситуация», - слова тен Хага приводит портал Goal.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт 26 ноября – против «Эвертона» на поле соперника.