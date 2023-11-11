Забитцер: «Мне очень жаль своих бывших партнёров по «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марсель Забитцер прокомментировал неудачный старт сезона в исполнении «Манчестер Юнайтед». Напомним, австриец выступал за манкунианцев во второй половине прошлого сезона на правах аренды, когда принадлежал мюнхенской «Баварии».

«Мне очень жаль своих бывших партнёров по «Манчестер Юнайтед». Это замечательные парни, которые очень голодны к трофеям», – цитирует австрийского полузащитника Squawka.

«Манчестер Юнайтед» сейчас идёт на восьмом месте в АПЛ и на четвёртом месте в своей группе в Лиге чемпионов. Клуб в конце прошлого сезона отказался выкупать Забитцера на постоянной основе.