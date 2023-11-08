Бербатов – о Антони: «Всё становится ещё хуже, когда думаешь, что ты Роналдиньо или Зидан»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о неудачах Антони.

Бразилец был куплен «красными дьяволами» прошлым летом почти за 100 млн евро, но по-прежнему не оправдал ожиданий. В текущем сезоне 23-летний вингер ни разу не отметился результативным действием, появившись на поле в 11 матчах.

«У Антони всё складывается не лучшим образом, и мой совет ему был бы простым – не нужно слишком усложнять. Его проблема в том, что он раздражает людей.

Когда у тебя проблемы, но ты думаешь, что ты Роналдиньо или Зидан, всё становится ещё хуже. Не стоит делать глупые вещи, следует избегать трюков, которые не приносят пользу команде», – цитирует Football Talk Бербатова.