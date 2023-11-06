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Онана: «Иногда ты можешь проигрывать, но ты должен бороться в каждом матче»

06 Ноября 2023 • 10:51 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лутон Таун
11.11 18:00

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана высказался о нестабильном начале сезона в исполнении своей команды. Напомним, манкунианцы проиграли уже 7 матчей во всех турнирах в этом сезоне. Сам Онана в частности подвергался критике из-за грубых ошибок.

«Иногда ты можешь проигрывать, но ты должен бороться в каждом матче. Иногда мы совершаем ошибки, это часть жизни. В этом клубе мы всегда должны бороться. Мы стараемся изо всех сил и уже показали характер. Я счастлив стремлением и единением команды», – приводит слова Онана Centre Devils.

Напомним, Онана перешёл в «Манчестер Юнайтед» из миланского «Интера» перед стартом этого сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Андре Онана

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