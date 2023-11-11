«Манчестер Юнайтед» снова потерял защитника из-за травмы

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс не сможет помочь команде в ближайшее время.

«Красные дьяволы» страдают от постоянных травм игроков защиты с самого начала сезона, и теперь в команде новая проблема – выбыл Джонни Эванс. 35-летний ветеран угодил в лазарет на три-четыре недели, о чём сообщается в отчёте клуба. Напомним, что североирландский центрбек был заменён на 15-й минуте матча Лиги чемпионов против «Копенгагена» из-за повреждения бедра.

В субботу «Манчестер Юнайтед» примет в родных стенах «Лутон» в поединке Премьер-лиги. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.