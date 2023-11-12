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​Линделоф забил впервые с 2020 года

12 Ноября 2023 • 03:24 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:0
Лутон Таун

В матче двенадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл с минимальным преимуществом «Лутон Таун», а единственный гол матча забил шведский защитник Виктор Линделоф.

Как оказалось, он не забивал уже целую вечность - почти три года. В последний раз Линделофу удалось поразить чужие ворота в декабре 2020 года, тогда он отличился в выездном матче на «Эллан Роад» - в Лидсе. А если говорить о голах на «Олд Траффорде», то Линделоф и вовсе не забивал с декабря 2019 года.

В следующем туре чемпионата «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Эвертоном», это случится двадцать шестого ноября.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Виктор Линделоф

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