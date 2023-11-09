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Тен Хаг не хочет отпускать Варана в Саудовскую Аравию слухи

09 Ноября 2023 • 18:13 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лутон Таун
1 1.35 X 5.70 2 8.50
11.11 18:00

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может перебраться в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что в услугах 30-летнего футболиста заинтересован «Аль-Наср», за который выступает португальский бомбардир Криштиану Роналду.

Как утверждает Football Insider, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг намерен сохранить Варана в своем составе и не планирует в январе отпускать футболиста на Ближний Восток.

Варан выступает за «красных дьяволов» с 2021 года. В текущем сезоне француз провел 11 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

Контракт Варана с английским грандом рассчитан до середины 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан Эрик тен Хаг Аль-Наср Эр-Рияд трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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