​«Манчестер Юнайтед» потерял Эриксена

В субботу «Манчестер Юнайтед» проводит домашний матч чемпионата Англии против «Лутон Таун». Уже в концовке первого тайма рулевому «красных дьяволов» Эрику тен Хагу пришлось делать перестановку в составе. Дело в том, что травму получил полузащитник Кристиан Эриксен. Вместо датчанина на поле в срочном порядке вышел Мэйсон Маунт. Перестановка произошла при нулевом счёте на табло.

Следить за матчем между «Манчестер Юнайтед» и «Лутон Таун» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» сейчас занимает восьмое место в Премьер-лиге.