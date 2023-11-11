Тен Хаг прокомментировал травму Хёйлунна

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о повреждении нападающего Расмуса Хёйлунна.

Датчанин был заменён на 79-й минуте субботнего матча Премьер-лиги против «Лутона» (1:0).

«На данный момент сказать по этому поводу нечего, я не знаю. Нужно подождать 24 часа, чтобы узнать, что случилось.

Результативность Расмуса в АПЛ? Он забил пять голов в Лиге чемпионов. У него есть уверенность, так и что и в лиге всё будет в порядке», – заявил в послематчевом интервью тен Хаг.

Расмус Хёйлунн так и не открыл счёт забитым мячам за «Манчестер Юнайтед» на внутренней арене, проведя 11 матчей в АПЛ и Кубке лиги.