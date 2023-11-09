Канчельскис: «С удовольствием встречусь с Фергюсоном»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о своём возможном посещении базы английского клуба.

По словам Канчельскиса, он с радостью встретится с бывшим главным тренером «красных дьяволов» Алексом Фергюсоном.

«Я приеду не к тен Хагу, а буду приезжать к Фергюсону. Если захочу, с удовольствием встречусь с Фергюсоном. Надо вести ему чёрную икру! Он же её любит ха-ха», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Напомним, Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 1991 по 1995 год. В составе манкунианцев российский футболист сумел дважды выиграть чемпионат Англии.