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Канчельскис: «С удовольствием встречусь с Фергюсоном»

09 Ноября 2023 • 10:41 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лутон Таун
1 1.35 X 5.70 2 8.50
11.11 18:00

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о своём возможном посещении базы английского клуба.

По словам Канчельскиса, он с радостью встретится с бывшим главным тренером «красных дьяволов» Алексом Фергюсоном.

«Я приеду не к тен Хагу, а буду приезжать к Фергюсону. Если захочу, с удовольствием встречусь с Фергюсоном. Надо вести ему чёрную икру! Он же её любит ха-ха», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Напомним, Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 1991 по 1995 год. В составе манкунианцев российский футболист сумел дважды выиграть чемпионат Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис ещё теги

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