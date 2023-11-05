«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность сделки по обмену Антони.

«Красные дьяволы» заинтересованы в подписании Габриэла Барбосы – нападающий «Фламенго» будет доступен за 20 млн фунтов стерлингов (23 млн евро) в январе, докладывает журналист Джеймс Нарси. По сведениям источника, в обратном направлении может отправиться вингер Антони – в данном случае речь идёт об аренде, а не о постоянном переходе.

В активе 27-летнего Габигола 20 забитых мячей и четыре ассиста в 55 матчах за «Фламенго» в текущем сезоне. Его трансферная стоимость оценивается экспертами Transfermarkt в 20 млн евро.

Антони принял участие в десяти играх «Юнайтед», не отметившись результативными действиями.