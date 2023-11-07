Фернандеш в январе станет целью для клубов из Саудовской Аравии

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в январе может покинуть свою команду. По информации от журналиста Руди Галетти, в зимнее трансферное окно португалец станет целью для клубов из Саудовской Аравии.

Напомним, Фернандеша и летом связывали с переездом на другой континент, но тогда трансфер не состоялся. Более того, вряд ли Бруну захочет покидать «Манчестер Юнайтед» посреди сезона спустя всего полгода после получения капитанской повязки. Сами манкунианцы тоже не горят желанием расставаться с одним из своих лидеров.

Фернандеш в этом сезоне провёл 11 матчей в Английской премьер-лиге, где отметился тремя голами и двумя результативными передачами.