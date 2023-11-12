Тен Хаг – второй после Фергюсона по набранным очкам у руля «Манчестер Юнайтед» в первых 50 матчах лиги

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг расположился на почётном втором месте среди всех тренеров клуба по итогам первых 50 матчей в Премьер-лиге.

«Красные дьяволы» набрали 96 очков в первых 50 встречах чемпионата под руководством нидерландского специалиста – больше, чем при Жозе Моуринью (95) и Луи ван Гале (94), которые расположились на третьем и четвёртом местах в рейтинге, приведённом Squawka. Лидером остаётся легендарный Алекс Фергюсон, при котором «Юнайтед» набрал 103 балла на приведённой дистанции.

Ранее отмечалось, что Эрик тен Хаг стал первым тренером «Манчестер Юнайтед», достигшим показателя в 30 побед по прошествии 50 матчей лиги.