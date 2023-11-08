Каземиро в январе может перебраться в Саудовскую Аравию

«Манчестер Юнайтед» в январе может продать своего опорного полузащитника Каземиро, который находится в клубе всего полтора года после перехода из мадридского «Реала» летом 2022 года.

По информации от журналиста Грэма Бэйли, бразилец является серьёзной трансферной целью для некоторых клубов из Саудовской Аравии. Каземиро может соблазниться большой зарплатой и потребовать у руководства трансфер.

При этом руководство «Манчестер Юнайтед» пока не намерено отпускать опытного бразильца, за которого полтора года назад было заплачено в районе 80 миллионов евро.

В этом сезоне Каземиро отметился одним голом в восьми матчах Английской премьер-лиги.