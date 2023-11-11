Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан, если верить источнику, находится не в лучших отношениях с главным тренером Эриком тен Хагом.

Француз испытывал проблемы с травмами, а в конце октября неожиданно остался на скамейке запасных в матче против «Манчестер Сити». На поединок против «Ньюкасла» 30-летний игрок и вовсе не был заявлен (как сообщалось, из-за болезни), а во встрече с «Фулхэмом» вышел на замену в компенсированное время.

По сведениям журналиста Джеймса Дакера, в последние недели взаимоотношения между Вараном и тен Хагом стали напряжёнными. Вероятно, в этом заключается одна из причин потери футболистом постоянного места в старте.