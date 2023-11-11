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Варан находится не в лучших отношениях с тен Хагом слухи

11 Ноября 2023 • 00:53 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лутон Таун
1 1.35 X 5.60 2 9.00
Через 16 ч. 37 мин.

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан, если верить источнику, находится не в лучших отношениях с главным тренером Эриком тен Хагом.

Француз испытывал проблемы с травмами, а в конце октября неожиданно остался на скамейке запасных в матче против «Манчестер Сити». На поединок против «Ньюкасла» 30-летний игрок и вовсе не был заявлен (как сообщалось, из-за болезни), а во встрече с «Фулхэмом» вышел на замену в компенсированное время.

По сведениям журналиста Джеймса Дакера, в последние недели взаимоотношения между Вараном и тен Хагом стали напряжёнными. Вероятно, в этом заключается одна из причин потери футболистом постоянного места в старте.

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Евро-Футбол.Ру,
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