Санчо удалили из командного чата «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо всё ближе к уходу из своей команды. По информации от The Sun, англичанина уже успели удалить из командного чата в одном из мессенджеров.

Ранее сообщалось, что Санчо даже обедает отдельно от остальной команды, так как ему запрещён доступ в общую столовую. От командных тренировок футболист отстранён ещё с сентября.

Напомним, Санчо с большой долей вероятности покинет «Манчестер Юнайтед» зимой. В услугах англичанина самый предметный интерес к сегодняшнему дню проявляет туринский «Ювентус», который хочет оформить аренду с правом выкупа.