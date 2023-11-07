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Санчо удалили из командного чата «Манчестер Юнайтед»

07 Ноября 2023 • 13:03 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лутон Таун
11.11 18:00

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо всё ближе к уходу из своей команды. По информации от The Sun, англичанина уже успели удалить из командного чата в одном из мессенджеров.

Ранее сообщалось, что Санчо даже обедает отдельно от остальной команды, так как ему запрещён доступ в общую столовую. От командных тренировок футболист отстранён ещё с сентября.

Напомним, Санчо с большой долей вероятности покинет «Манчестер Юнайтед» зимой. В услугах англичанина самый предметный интерес к сегодняшнему дню проявляет туринский «Ювентус», который хочет оформить аренду с правом выкупа.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джедон Санчо

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